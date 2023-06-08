Сенат одобрил закон по пресечению использования ложных товарных знаков в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК одобрен Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью Соглашения является создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ», – сказал сенатор Кайрат Тастекеев, выступивший с докладом.

По словам депутата, Соглашением предусмотрены совместные мероприятия по обмену информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, подготовке и повышению квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и другие.

К.Тастекеев также отметил, что Соглашение позволит объединить усилия государств-участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом международной правоприменительной практики.

Соглашение подписано на заседании глав Правительств государств-участников Содружества Независимых Государств 28 мая 2021 года.

После обсуждения Закон был одобрен.