Сенат одобрил закон об использовании земель Семипалатинской зоны ядерной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК одобрили Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила сенатор Ольга Булавкина, цель закона – приведение действующего законодательства в соответствие с положениями одобренного Закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности».

Она подчеркнула, что законом вносятся дополнения и изменения в три кодекса и два закона.

Так, в Земельный кодекс внесены изменения касательно определения правового статуса земель зоны ядерной безопасности и их функционирование. Согласно поправкам, указанные земли находятся в государственной собственности и не допускается их отчуждение для других целей.

В Предпринимательском кодексе предусмотрено, что уполномоченная организация по обеспечению функционирования зоны ядерной безопасности освобождается от специальных требований, установленных к государственной монополии и специального права.

Изменения, вносимые в Экологический кодекс, затрагивают вопросы проведения государственной экологической экспертизы, общественных слушаний и так далее, связанных с использованием земель зоны ядерной безопасности.

В Законы «Об электроэнергетике» и «О государственном имуществе» внесены поправки, предусматривающие осуществление импорта или экспорта электрической энергии, а также о статусе уполномоченной организации по обеспечению функционирования зоны ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», а также сопутствующие документы.