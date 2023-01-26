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    Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК

    26 Января 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената одобрили закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» в новой редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания палаты также были одобрены сопутствующие ему законы – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Было отмечено, что нормы этих законов нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

    Напомним, на предыдущем заседании палаты сенаторы концептуально указанные Законы одобрили, но вернули их в Мажилис с рядом своих предложений, касающихся отдельных его статей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Цифровой Казахстан Криптовалюта Майнинг
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