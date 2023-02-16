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    Сенат одобрил закон, направленный на увеличение экспорта несырьевых товаров

    16 Февраля 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представлен законопроект, направленный на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года. Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 55 договора о Евразийском экономическом союзе», - сказал министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя документ на пленарном заседании Сената.

    Глава Минторговли пояснил, что Соглашение определяет порядок устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами, в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты союза.

    Принятие Соглашения создаст условия для взаимного признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в союзе и на территории третьей страны. Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

    Предлагаемый подход направлен на продвижение продукции. На сегодняшний день товарооборот несырьевых товаров между Казахстаном и третьими странами за 2022 год составил 48,6 млрд долларов США, что на 33,5% выше, чем за 2021 год (36,4 млрд долларов США). Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в третьи страны за 2022 год вырос на 24,8% и составил 18,9 млрд долларов США.

    Основными странами экспорта Республики Казахстан по обработанным товарам являются Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды.

    «По предварительным прогнозам доля экспорта в третьи страны может увеличиться на 10%, в том числе в связи с принятием Соглашения и дальнейшей его реализации. В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан», - резюмировал Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика Серик Жумангарин Минторговли
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