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    Сенат одобрил соглашение с Китаем о сотрудничестве в области поиска и спасания гражданских самолетов

    12 Января 2023, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов». Документ направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в сфере гражданской авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документом регулируются вопросы авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов. Ожидается, что ратификация данного соглашения позволит повысить эффективность совместных действий двух стран при поиске и спасении гражданских самолетов.

    Как сообщил депутат Сената Суиндик Алдашев, основной целью соглашения является выстраивание тесного сотрудничества между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

    «Организация и выполнение поисково-спасательных операций предусматривает конкретный алгоритм взаимных действий. Первое, граница районов поиска и спасания определена по казахстанско-китайской государственной границе и границе между прилегающими районами. Второе, все поисково-спасательные операции на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств. Третье, каждая сторона будет обеспечивать наличие в своем районе ответственности служб поиска и спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство», - сказал Суиндик Алдашев на пленарном заседании Сената.

    Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении, об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны. Также отмечается, что стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности. В рамках Соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами и службами поиска и спасания двух государств.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность Китай Сотрудничество Авиация Спасение
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