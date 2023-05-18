Сенат одобрил ратификацию соглашения об учреждении института ЦАРЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Институт ЦАРЭС создан 11-тью странами это: Афганистан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан - и 7 международными организациями - АБР, ЕБРР, Всемирный банк, (МВФ, ИБР, ПРООН, АБИИ) для ускорения экономического роста в Центральной Азии», - уточнил сенатор Шакарим Буктугутов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

По его словам, казахстанская сторона подписала соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и на сегодня имеет статус наблюдателя. Полноправным членом Института Казахстан станем после ратификации данного Соглашения.

В рамках функционирования ИЦ странам будут предлагаться инновационные решения, основанные на обмене передовым опытом в целях реагирования на региональные вызовы и реализации процессов сотрудничества. Таким образом, задача Института ЦАРЭС заключается в повышении качества и эффективности Программы ЦАРЭС по 5 кластерам:

- экономическая и финансовая стабильность;

- торговля, туризм и экономические коридоры;

- инфраструктура и экономическая связанность;

- сельское хозяйство и водные ресурсы;

- человеческое развитие.

В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству отмечено, что соглашение направлено на:

- расширение возможности официальных лиц правительств стран членов ИЦ для участия в процессах регионального сотрудничества, расширение их возможностей в части планировании и реализации проектов регионального сотрудничества, и повышение уровня их квалификации для информированного анализа политики;

- обеспечение эффективности научных исследований в ЦАРЭС и между странами-членами ИЦ посредством реализации совместных или коллективных проектов и широкого распространения данных и результатов научных исследований;

- развивание в регионе ЦАРЭС сети научно-исследовательских учреждений в качестве ресурсной базы для стратегических исследований и обмена знаниями, состоящей, помимо прочего, из университетов, исследовательских центров и институтов развития.

В рамках функционирования ИЦ странам будут предоставляется инновационные решения, основанные на обмене опытом в целях реагирования на существующие вызовы, и реализация процессов сотрудничества.

Структура управления ИЦ состоит из Управляющего совета, Консультативного совета, руководства и персонала. Для эффективного выполнения своих функций ИЦ должен быть обеспечен необходимыми финансовыми и другими ресурсами за счет добровольных взносов стран-членов ИЦ и других средств при условии одобрения Управляющим советом. ИЦ не будет заимствовать средства. Головной офис ИЦ будет располагаться в Китайской Народной Республике и может создавать филиалы в любых странах-членов ИЦ, одобренных Управляющим советом.



