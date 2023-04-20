Сенат одобрил ратификацию Соглашения Казахстана и Туркменистана о пограничном режиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат одобрил Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 октября 2021 года между правительствами двух стран подписано соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Этим соглашением планируется урегулировать различные ситуации, возникающие на пунктах пропуска и других вопросах. Режим государственной границы затрагивает содержание, проезд людей, транспорта, грузов и другого имущества через государственную границу, а также осуществление полетов через государственную границу, осуществление хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, пограничных полосах, а также на территории пограничных вод. Кроме того, документ содержит правовые нормы касательно урегулирования пограничных инцидентов», - сказал депутат Сената Алишер Сатвалдиев на пленарном заседании Сената.

По его данным, в настоящее время функционирует одно пограничное подразделение, защищающее казахстанско-туркменскую государственную границу, 4 пограничных заставы и 9 технических постов контроля, оборудованных радиолокационными станциями, 2 пункта пропуска.

«В соглашении учтены нормы, необходимые для создания надлежащих условий пересечения границы гражданами и грузовым транспортом. Соглашение предусматривает установление режима на казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан. На государственной границе могут возникать различные пограничные конфликты. Такие конфликты рассматриваются пограничными представителями сторон», - отметил спикер.

Депутат привел примеры.

«Например, нарушение государственной границы при проведении сельскохозяйственных работ местными жителями, не прошедшими согласование с пограничниками сторон, при проведении работ на трансграничных объектах работниками и рабочими; незаконное перемещение домашних животных на соседнюю территорию. В последние годы также возможен нелегальный перелет беспилотных летательных аппаратов на соседнюю территорию», - перечислил сенатор.

По словам члена Комитета, данный договор заключается на неограниченный срок. Он действителен до тех пор, пока одна из сторон не предоставит другой стороне письменную информацию о своем намерении остановить его по дипломатическим каналам. Туркменская сторона ратифицировала этот документ в апреле прошлого года.

Депутаты Сената одобрили закон.

Ранее Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы». Цель соглашения - установление правовой основы и урегулирование отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.



