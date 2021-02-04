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    Сенат одобрил поправки в законодательство по усовершенствованию координации науки

    4 Февраля 2021, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроектом предусматривается устранение имеющего место дисбаланса развития и отсутствия экономического взаимодействия между отдельными элементами научной инновационной инфраструктуры между научно-исследовательскими институтами, вузами, инновационными фондами, инженерными лабораториями, технопарками, офисами-коммерциализации и другими структурами, сопровождающими научную и научно-техническую деятельность», - сказал сенатор Едил Мамытбеков, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, по его словам, законопроектом вносятся поправки в части наведения должной координации академической, вузовской и отраслевой ветвей науки.

    «Это позволит проводить полноценный мониторинг процесса от финансирования до внедрения результатов научных исследований в производство. В законопроекте предусматривается норма по созданию единой базы ученых, экспертов, как казахстанских, так и зарубежных экспертов. Это позволит приводить в адекватное соответствие уровень рецензентов с уровнем научных проектов на предмет экспертной оценки проектов на грантовое и программно-целевое финансирование», - пояснил Едил Мамытбеков.

    Спикер добавил, что отдельные нормы законопроекта носят точечный характер. В частности, уточнен понятийный аппарат, расширены полномочия Правительства на утверждение правил грантового финансирования, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Пересмотрены отдельные функции и задачи уполномоченного органа по науке в части межотраслевой координации в области науки и научно-технической деятельности. Внесены изменения в задачи Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, национальных научных советов, расширяется компетенция Национального центра Государственной научно-технической экспертизы.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Сенат
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