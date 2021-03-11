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    Сенат одобрил поправки в договор об Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС

    11 Марта 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года» приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя законопроект, министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что основными задачами Объединенной коллегии таможенных служб являются координация взаимодействия таможенных служб; обеспечение единообразного применения таможенного законодательства в пределах своей компетенции; участие в формировании единой правовой базы по вопросам таможенного дела.

    Министр также напомнил, что 1 января 2015 года вступил в силу Договор о создании Евразийского экономического союза. В 2017 году был принят новый Таможенный кодекс Союза. Указанные нововведения стали основанием для внесения поправок в Договор об ОКТС. Протокол подписан 9 августа 2019 года в г. Чолпан-Ате главами правительств».

    «Протоколом предусмотрено следующее. Во – первых, терминология рассматриваемого договора приведена в соответствие с положениями Договора о ЕАЭС и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС:

    - «Таможенный союз» изменен на «Евразийский экономический союз»;

    - «таможенные службы» на «таможенные органы», «государств Сторон» на «государств-членов» и другое. Во – вторых, определены центральные таможенные органы государств-членов, в Республике Казахстан – это Комитет государственных доходов Министерства финансов», - рассказал Ерулан Жамаубаев в ходе пленарного заседания Сената.

    «В – третьих, исключены части функций ОКТС, переданных в Евразийскую экономическую комиссию, а именно: мониторинг исполнения норм таможенного законодательства; участие в организационных условиях для функционирования единой таможенной территории; мониторинг единообразного применения Товарной номенклатуры», - пояснил глава Минфина.

    Он также отметил, что оптимизированы права Объединенной коллегии в части обеспечения применения согласованных правил, по учету и распределению ввозных таможенных пошлин. По словам министра, ратификация Протокола не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из государственного бюджета.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика ЕАЭС
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