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    Сенат Казахстана принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год

    5 Мая 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил параметры республиканского бюджета на текущий год в ходе пленарного заседания палаты.

    Поступления в бюджет составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге.

    Дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП.

    Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

    Дополнительное увеличение расходов в размере 2,7 трлн тенге распределят по следующим направлениям:

    – на реализацию поручений Президента – 1,8 трлн тенге;

    – на изменения макроэкономических показателей – 173 млрд тенге;

    – на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств – 476 млрд тенге.

    «В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики – это 1,3 трлн тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5%», – добавил Ерулан Жамаубаев.

    Итого расходы на данную сферу составят 3,4 трлн тенге, или почти 18% от общего объема расходов, уточнил министр.

    В Минфине считают, что такого рода стимулирование окажет положительный мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе.

    Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге, или 46% от общих расходов бюджета.

    Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи.

    Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минфин РК Бюджет
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