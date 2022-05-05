Сенат Казахстана принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил параметры республиканского бюджета на текущий год в ходе пленарного заседания палаты.

Поступления в бюджет составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге.

Дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП.

Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

Дополнительное увеличение расходов в размере 2,7 трлн тенге распределят по следующим направлениям:

– на реализацию поручений Президента – 1,8 трлн тенге;

– на изменения макроэкономических показателей – 173 млрд тенге;

– на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств – 476 млрд тенге.

«В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики – это 1,3 трлн тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5%», – добавил Ерулан Жамаубаев.

Итого расходы на данную сферу составят 3,4 трлн тенге, или почти 18% от общего объема расходов, уточнил министр.

В Минфине считают, что такого рода стимулирование окажет положительный мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе.

Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге, или 46% от общих расходов бюджета.

Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи.

Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге.