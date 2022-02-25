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    Сенат готов принимать новые нормы для поддержки детей с особыми потребностями

    25 Февраля 2022, 22:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы посетили столичную школу-лицей №88, где ознакомились с процессом обучения детей с особыми образовательными потребностями и работой кабинета инклюзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    По информации учебного заведения, в кабинете поддержки инклюзии созданы специальные условия, обучение здесь проходят 10 школьников, с которыми занимаются один учитель и девять педагогов-ассистентов.

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в стране предпринимаются конкретные меры по поддержке людей с инвалидностью.

    По словам Маулена Ашимбаева, в результате предпринимаемых государством системных мер создаются возможности для самореализации людей с инвалидностью и роста их общественно-политической активности. Ярким свидетельством этому стало назначение Президентом страны депутатом Сената Ляззат Калтаевой. Поддерживаются и социальные предприниматели, задача которых, в том числе – обеспечение работой людей с особыми потребностями. Все эти направления также являются одними из приоритетных в работе Сената.

    «Президент страны уделяет самое пристальное внимание поддержке людей с инвалидностью. Сенаторы активно работают над совершенствованием законов в этой сфере. Так, недавно был презентован инициированный сенаторами законопроект, в котором прописаны конкретные меры по повышению качества жизни этой категории граждан, в том числе в части обеспечения жильем и лечением. В то же время очень важно создавать условия для учебы и социализации детям с особыми образовательными потребностями. Если нужно, в этом направлении мы готовы принять дополнительные нормы и поправки в наше законодательство», - сказал спикер Сената.

    Председатель Попечительского Совета Корпоративного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова ознакомила сенаторов с работой кабинета поддержки инклюзии. По ее словам, за последние годы по всей стране ими охвачено свыше 2000 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 600 детей выведены из надомного обучения.

    В свою очередь, сенаторы отметили необходимость активного масштабирования имеющегося опыта и в других школах страны для более широкого охвата инклюзивным обучением детей с особыми потребностями.

    В мероприятии также приняли участие сенаторы Акмарал Альназарова и Ляззат Калтаева, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и другие.

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    Астана Образование Сенат Общество
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