Сенат Франции заслушал главу МВД после беспорядков перед финалом Лиги чемпионов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен был заслушан в среду юридической комиссией Сената после субботнего финала Лиги чемпионов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министр Ж.Дарманен признал, что спортивное событие «можно было организовать лучше».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попросил обеспечить прозрачность событий финала Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

Перед стартом финала игры Лиги чемпионов в пригороде Парижа Сен-Дени, тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на арене. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. Более того, несколько фанатов начали прорываться через заграждения на стадион, и французская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Выступая в Сенате, глава МВД Франции вновь высказался, что от 30 до 40 тысяч английских болельщиков были без билетов либо имели поддельные пропускные документы. При этом Ж.Дарманен защищался от обвинений в завышении указанных цифр, объясняя, что эти данные исходят не из МВД, а из других источников.

По данным Французской федерации футбола и «Стад де Франс», более 50% билетов на матч были поддельными. «Это не означает, что у всех болельщиков были поддельные билеты. Было много болельщиков, у которых вообще не было билетов, и они пытались пройти на «Стад де Франс» по разным причинам»,- отметил министр внутренних дел.

«В этой толпе были и люди, которые имели на руках настоящие билеты. Наверное, правильно, что часть людей, у которых были поддельные билеты, думали, что они настоящие. Их трудно различить. Вы сами это увидите», - объяснял Ж.Дарманен в стенах Сената.

Кроме того, французский министр защищал свое ведомство, а также действия префекта полиции Дидье Лаллемана. По его словам, сил было достаточно, по крайней мере, для поддержания порядка.

«Что мы сделали не так? Вероятно, мы недооценили требуемое количество полиции. По словам министра, «часть пространства на «Стад де Франс» была занята несколькими полицейскими, а возросшее количество людей, очевидно, пытались воспользоваться неразберихой».

Французская пресса пишет, что министр Жеральд Дарманен хотел показать сенаторам, что «усвоил уроки этого фиаско», и он потребует наказания, особенно после шокирующих снимков применения слезоточивого газа в некоторых случаях против семей с детьми. Министр признает «непропорциональное использование силы, в частности, в двух случаях.

Жеральд Дарманен уточнил, что граждане Великобритании и Испании смогут подать жалобу в своей стране с понедельника. Что касается министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которую также заслушали в Сенате, она обещает компенсацию травмированным болельщикам.

В свою очередь, генеральный директор ФК «Ливерпуля» Билли Хоган сообщил, что клуб за сутки получил от болельщиков более 5 тыс. жалоб о событиях возле «Стад де Франс». По словам футбольного функционера, он «пришел в ужас» от того, «как с некоторыми мужчинами, женщинами, детьми обращались без разбора в течение субботы».

Как сообщалось, в субботу в ходе и после финала Лиги чемпионов полиция Парижа арестовала 68 человек за различные нарушения в ходе стычек на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Сен-Дени французской столицы.

В финале Лиги чемпионов «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.