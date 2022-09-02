Семнадцатилетняя казахстанка вышла в финал на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева стала финалисткой квалификации среди юниоров на Открытом чемпионате США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече полуфинала Кенжибаева встретилась с нидерландской теннисисткой Роуз Мари Никамп и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 на тай-брейке и 6:2 во втором сете. При этом казахстанка проигрывала 1:4 в первом сете. Матч продлился один час и 26 минут.

В финале юниорской квалификации 17-летняя казахстанская теннисистка встретится с польской спортсменкой Вероникой Эвальд.

Ранее сообщалось, что лучшие теннисисты Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик потерпели поражения в одиночном разряде на турнире Большого шлема.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина лишилась напарницы в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.





Фото: sports.kz











