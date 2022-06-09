Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Семнадцатилетнего закладчика наркотиков осудили в Атырау

    9 Июня 2022, 01:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 17-летний закладчик наркотических веществ приговорен к 7,5 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, семнадцатилетний парень, решив заработать, откликнулся на одно из объявлений в Telegram, где приглашали пеших курьеров на высокую зарплату. Работой для парня стала закладка синтетических наркотиков в тайники в микрорайонах города Атырау.

    «Суд огласил приговор. За незаконную перевозку наркотических веществ в целях сбыта он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По информации ведомства, с начала года в Атырауской области несовершеннолетними было совершено 20 уголовных правонарушений, из них 13 средней тяжести и 7 тяжких.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Судебный процесс Криминал Борьба с наркотиками Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта