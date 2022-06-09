Семнадцатилетнего закладчика наркотиков осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 17-летний закладчик наркотических веществ приговорен к 7,5 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, семнадцатилетний парень, решив заработать, откликнулся на одно из объявлений в Telegram, где приглашали пеших курьеров на высокую зарплату. Работой для парня стала закладка синтетических наркотиков в тайники в микрорайонах города Атырау.

«Суд огласил приговор. За незаконную перевозку наркотических веществ в целях сбыта он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По информации ведомства, с начала года в Атырауской области несовершеннолетними было совершено 20 уголовных правонарушений, из них 13 средней тяжести и 7 тяжких.