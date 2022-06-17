Семнадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

На 17 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 17 пациентов.

Из них: в городе Нур-Султане – три, в городе Алматы – десять, по одному в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 917 случаев.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса продолжают получать 179 казахстанцев.



