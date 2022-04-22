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    Семитомный научный труд по истории Казахстана выйдет в 2023 году

    22 Апреля 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В разработке многотомника приняли участие несколько научных институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство образования и науки (далее − МОН) прорабатывает выпуск академического издания «История Казахстана от древней эпохи до наших дней» в семи томах», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, проект многотомника находится на стадии разработки.

    «В этой работе приняли участие ведущие научные деятели Института археологии им. А. Х. Маргулана, Международной тюркской академии, Научного института изучения Улуса Джучи, Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, Института истории государства Комитета науки МОН РК», - добавил зампремьера.

    Многотомный труд запланирован к изданию в 2023 году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука История Казахстана МОН
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