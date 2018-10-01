Семинар по управлению рисками Бюро МФЦА вызвал интерес у отечественных компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в прошедшем в субботу семинаре на тему управления рисками Бюро МФЦА приняли участие десятки представителей крупных казахстанских компаний и финансовых учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках «Всемирной недели инвесторов-2018» (WIW) Бюро МФЦА организовало однодневный семинар по управлению рисками. Воркшоп был проведен в сотрудничестве с международной компанией Razor Risk Management, базирующейся в Лондоне. Главная тема обсуждения касалась подходов к передовой практике для измерения и управления рисками кредитного риска и процентной ставки.

Отличительной особенностью воркшопа является то, что это мероприятие обучающее, в процессе которого его участники самостоятельно получают знания. Дословно воркшоп означает «рабочая мастерская». Отметим, участвовать в семинаре, организованном Бюро МФЦА, изъявили желание десятки казахстанских компаний и финансовых учреждений.

В качестве лекторов выступили международные тренера - Фредерик Делезе, тренер и консультант в области финансового моделирования в различных областях, и Питер Уолш, глава отдела продаж в Razor Risk Technologies Ltd. В частности, Фредерик Делезе остановился на вопросах кредитного риска для финансовых организаций и обратил внимание на то, каким образом «смягчать и мониторить кредитный риск».

«Для этого я покажу два основных концепта, которые на самом деле подчеркивают кредитный риск контрагента, - как можно рассчитывать и оценивать подверженность и показать способы хеджирования кредитных рисков», - отметил тренер.

Далее Фредерик Делезе рассказал о работе с процентным риском и об управлении активами и обязательствами, представил то, каким образом «иммунизация облигаций может смягчить процентный риск». Эксперт привел ряд примеров того, как следует «хеджировать сырьевые товары». По его мнению, риск, связанный с колебанием цен на нефть, может быть хеджирован. Также участники мероприятия обсудили вопрос хеджирования валютного риска.

Отметим, что в ходе семинара по управлению рисками его участники проявили высокую активность и заинтересованность, рассказывали о своем актуальном опыте и личных переживаниях. Участники мероприятия из числа представителей отечественных компаний и финорганизаций использовали на воркшопе свой личный опыт и профессиональные знания и умения, а также охотно делились ими с другими участниками семинара. В свою очередь тренера воркшопа помогли участникам определить цели и задачи, подобрали методы и приемы для активного исследования того или иного поставленного вопроса.

Razor Risk Management является ведущим провайдером технологий для управления рисками и принятия консалтинговых решений в финансовом мире. Компания Razor помогла многим банкам, хедж-фондам, брокерам и фондовым биржам по всему миру оценить их риски и управлять своим капиталом. Компания фокусируется на предоставлении быстрых и эффективных решений для текущих и будущих рисков, создаваемых постоянно меняющимся финансовым миром.