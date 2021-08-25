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    Семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса прошел в Нур-Султане

    25 Августа 2021, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Центра поддержки гражданских инициатив прошел вводный семинар «Антикоррупционный комплаенс», передает МИА «Казинформ».

    Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между проектным офисом «Adaldyq Alany» и ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму», предусматривающего развитие совместных усилий по продвижению нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям.

    Перед участниками семинара выступили выступили руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития РК Айжан Шайназарова и руководитель проектного офиса «Adaldyq Alany» Тимур Джумурбаев. Тренинг провёл эксперт-аналитик Центра антикоррупционных исследований и комплаенса Академии государственного управления при Президенте РК Айбек Кабылдин.

    В семинаре также приняли участие сотрудники комплаенс-служб субъектов квазигосударственного сектора, подведомственных организаций Министерства информации и общественного развития, ответственные за комплаенс-службы.

    «В октябре 2020 года идея Главы государства была воплощена и на правовом уровне было закреплено понятие «комплаенс-служба» в субъектах квазигосударственного сектора. С этого периода в подведомственных организациях государственных органов создаются комплаенс-службы, основная задача которых профилактика, превенция, привитие в организациях принципов добропорядочности, антикоррупционной политики и помощь в работе руководителям государственных органов», - сказала Айжан Шайназарова.

    Подобные образовательные площадки планируется проводить на регулярной основе с целью вовлечения сотрудников комплаенса в процесс формирования антикоррупционной культуры.

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    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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