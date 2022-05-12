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    Семинар по подготовке к референдуму провели для общественных объединений

    12 Мая 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мероприятии приняли участие 360 человек, передает МИА «Казинформ».

    12 мая Центральная комиссия референдума совместно с Министерством информации и общественного развития в режиме онлайн провели обучающий семинар для представителей общественных объединений.

    В ходе мероприятия даны разъяснения по предмету республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года - проекту Закона РК «О внесении и изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», особенностям процесса подготовки и проведения, финансирования республиканского референдума, агитации, организации электорального обучения, наблюдению за голосованием, а также ответственности за нарушение законодательства о референдуме.

    Спикерами семинара со стороны Центральной комиссии референдума выступили заместитель председателя ЦКР РК Константин Петров, члены ЦКР Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова и Асылбек Смагулов.

    Также на семинаре выступили вице-министр юстиции Айгуль Муканова, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, заместитель председателя комитета информации МИОР РК Каныбек Жумашев.

    В рамках семинара организована видеоконференцсвязь с регионами и онлайн-трансляция на YouTube канале «Центр гражданских инициатив».

    По итогам семинара члены Центральной комиссии референдума и представители уполномоченных государственных органов дали исчерпывающие ответы на вопросы участников семинара.

    Следующий семинар Центральной комиссии референдума в рамках электорального обучения будет организован для руководителей средств массовой информации 13 мая 2022 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Конституция МИОР Референдум
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