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    Семинар по латинице провели для учителей в Кызылординской области

    20 Июня 2019, 12:28

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Казалинском районе Кызылординской области состоялся областной семинар на тему Ахмет Байтұрсынұлы мұралары және латын әліпбиі, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Данное мероприятие организовано на базе средней школы №170 Казалинского района в рамках программы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.

    В нем приняли участие директор областного центра Рухани жангыру, кандидат исторических наук Нурлыбек Мынжас, старший преподаватель НЦПК Орлеу Мария Орманова, руководитель отдела использования документов и публикации областного государственного архива Жанат Алтынбаева, а также преподаватели казахского языка общеобразовательных учреждений. На семинаре речь шла о вкладе Ахмета Байтурсынулы в историю языка, об изучении его трудов на латинице, о творческих поисках преподавателей в пропаганде латиницы. Специалисты также поделились мнением об эффективных методах обучения молодого поколения алфавиту, основанному на латинской графике.

    В ходе семинара предподаватель средней школы №170 Айнур Тилеукулова провела тренинг под названием Бір мақсат, бір мүдде. Преподаватели средних школ №266 и №204 Галия Ахметова и Газиза Орымбетова организовали интеллектуальное шоу.

    Преподаватель средней школы №70 Жанат Сисенбай провела коучинг на тему Латын әліпбиін үйренудің тиімді жолдары.

    Преподаватели средних школ №25 и №17 Куралай Накеева и Айгерим Тенгебаева организовали дебаты на тему Латын әліпбиіне көшу: мәселе, пікір, ұсыныс, которые получили высокую оценку.

    Автор:

    Сабина Биржанкызы

    Кызылординская область Рухани жаңғыру Латиница
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