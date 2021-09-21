Семинар госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проведен второй кустовой семинар рабочих групп Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и Региональных комиссий по теме «Изучение, подготовка заключения и рекомендаций по реабилитации кулаков, баев, полуфеодалов (середняков) и крестьян-шаруа», организованный Проектным офисом при Госкомиссии и акиматом Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении член Госкомиссии, руководитель Проектного офиса С.Касымов отметил, что «если для всего советского народа трагедией явились 1937-38 годы, т.е. годы «Большого террора», то для нашего народа и Казахстана настоящей, небывалой трагедией и катастрофой являются 1928-33 годы. В эти годы в результате заранее выработанной антинародной политики большевистско-сталинским режимом, а также его ставленниками в Казахстане, принятых ими государственных решений, проводились бесчеловечные акции государства, которые привели к гибели половины казахского народа… Именно с массовой конфискации всего хозяйства крупных баев и кулаков, а затем и так называемых полуфеодалов (середняков), и даже для выполнения спущенных сверху планов конфискации – крестьян-шаруа был дан старт началу уничтожения материальной основы жизни народа».

На семинаре было отмечено, что в лексике времен репрессий наряду с термином «конфискация» используется термин «экспроприация». Словари содержат такие синонимы этого понятия, как «грабительство», «отбирание», «отнятие», «отобрание». Именно эти термины подходят для характеристики, так называемой конфискации всего имущества у населения Казахстана.

С. Касымов призвал исследователей и все общество «Не допускать политизацию, как всей темы, так и отдельных фактов, не обвинять другие народы и государства, т.к. в эти страшные годы пострадали все народы бывшей советской страны».

Участники семинара обменялись опытом исследований, представили ряд новых материалов, новых имен невинных жертв репрессий, наметили планы дальнейших исследований.

Как было заявлено в ходе семинара, по предварительным данным исследователей, «в Казахстане конфискации подверглись 54 тысячи хозяйств: главы и члены их семей осуждены, выселены и т.д. Если брать в среднем по пять членов семьи, то лиц, подвергнутых репрессиям, и, соответственно жертв, было более двухсот тысяч».

Как подчеркнул модератор, руководитель Проектного офиса Госкомиссии С. Касымов, на самом деле жертв было больше, т.к. в отношении «баев-кулаков» практиковалась так называемая «устная форма обвинения», когда без суда и следствия огромное количество «баев-кулаков» подвергалось конфискации, аресту, отправлению в ссылку по устному указанию уполномоченных по конфискации и руководителей (представителей) региональных ОГПУ с подключением советов общественности. Поэтому многих жертв конфискации и выселения вообще не вносили в книги учета, документальных свидетельств не оставляли».

«Перед нами всеми стоит задача установить их количество как жертв политических репрессий. Одна из форм работы в этом направлении – это опрос потомков и других носителей информации… Нам предстоит изучить, сколько умерло жертв грабительской конфискации, особенно детей, от болезней, голода, холода в ходе вынужденного бегства, ссылки. Там были огромные людские потери. Почему не проследить людские потери на примере конкретной семьи, подвергшейся конфискации и изгнанию. Это как раз задача волонтеров, журналистов, работников телевидения и идеологических служб акиматов», - заключил он.