Семинар для общественников по вопросам лиц с инвалидностью провели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мероприятии приняли участие 150 человек, передает МИА «Казинформ».

Целью проведения семинара является разъяснение правовых основ организации референдума, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», порядка осуществления агитации перед республиканским референдумом, информирование о ключевых принципах Конвенции ООН о правах инвалидов, а также обсуждение вопросов по обеспечению реализации прав граждан РК, являющихся инвалидами, при проведении республиканского референдума.

Основные вопросы, включенные в программу семинара, посвящены особенностям организации республиканского референдума с учетом решений для лиц с инвалидностью.

В работе обучающего семинара приняли участие члены ЦКР, представитель Программы развития ООН в Казахстане, члены рабочей группы при ЦКР РК по реализации прав инвалидов, представители министерства труда и социальной защиты, юстиции, а также общественных объединений лиц с инвалидностью.

Также в режиме ВКС в обучающем мероприятии участвовали представители региональных НПО по защите прав лиц с инвалидностью, члены территориальных комиссий и представители местных исполнительных органов, ответственные за работу с людьми с ограниченными возможностями.

В своем приветственном слове к участникам семинара модератор мероприятия - член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов отметил, что одной из важнейших задач ЦКР является реализация всех необходимых условий по обеспечению прав граждан с ограниченными возможностями. С 2017 года при Центризбиркоме функционирует Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов. Таким образом, ЦКР проводится системная работа в данном направлении.

Вопрос об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума был рассмотрен на втором заседании ЦКР 6 мая.

Местным исполнительным органам поручено принять необходимые меры по обеспечению на участках референдума условий лицам с инвалидностью в соответствии с инструкцией по оснащению помещения для голосования на избирательном участке, пункта для голосования, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии РК (от 23 октября 2012 года № 21/83), для реализации их избирательных прав.

Согласно представленным сведениям акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, из 10013 участков референдума подавляющее большинство оснащены пандусами и тактильными указателями. Практически на всех предусмотрены кабины для голосования с учетом потребности граждан, пользующихся креслами-колясками.

Поручено держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, в том числе дополнительно проработать меры для удобства граждан с инвалидностью, таких как инватакси, привлечение сурдопереводчиков и другое.

Ближе ко дню голосования будут заслушаны отчеты территориальных комиссий референдума о готовности участков и принятых мерах. После проведения референдума будет проведен анализ создания условий на участках с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На предстоящем референдуме предусматривается продолжить практику информирования граждан с инвалидностью: подготовка информационных и мобилизационных аудио-, видеороликов (видеоролики с сурдопереводом); все аудио-, и видеоролики будут размещены на сайте Центральной комиссии референдума; изготовление аудиоверсии бюллетеня для голосования, прослушав который граждане с нарушением зрения бюллетеня с помощью трафарета (предусмотрены прорези на месте квадратов для голосования) могут самостоятельно заполнить бюллетень.

С 20 мая состоятся инспекционные выезды членов Центральной комиссии в регионы с проверкой готовности участков к проведению голосования, в том числе обеспечению в них условий для граждан с инвалидностью и особыми потребностями при голосовании.

На мероприятии также выступили заместитель постоянного представительства программы развития ООН в Казахстане Виталий Времиш, член рабочей группы при ЦКР РК по обеспечению прав инвалидов, депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева, председатель Комитета труда, миграции и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев, директор департамента Министерства юстиции РК Назкен Жамаладин, председатель ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Арба», депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Гульмира Батпакулова, учредитель ТОО «Пандус ОК», депутат маслихата г. Актобе Шахан Жулдасбаев, а также другие представители общественных объединений инвалидов, местных исполнительных органов.

Представители общественных объединений по защите прав ЛОВ положительно отметили работу Центральной комиссии референдума по распространению информационно-разъясняющих видеороликов, освещения всех заседаний с обязательным обеспечением сурдоперевода. Они подчеркнули, что этот опыт применялся и в предыдущих электоральных кампаниях.

В завершение семинара член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов призвал все общественные объединения по вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью внести свои конструктивные предложения по принятию местными исполнительными органами дополнительных мер оснащения участков.

Обучающий семинар транслировался в онлайн режиме на канале «You Tube» и официальном сайте Центральной комиссии референдума РК.