Семилетнего срока президентства достаточно для преобразования всей страны - директор КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При правильной стратегии и целях семи лет президентского срока более чем достаточно. Таким мнением в эфире телеканала Jibek Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым поделился директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что семилетний срок президентства достаточный. Если правильно выбрать стратегию и обозначить цели, то семилетний срок более чем достаточный. Тем более, есть практика Франции. Если неправильно поставить цели, то и 70 лет может не хватить. Если говорить про Казахстан, семилетний срок более чем достаточный для преобразования всей страны, по модернизации экономики, общества. Тем более есть понимание, как действовать», - пояснил директор КИСИ при Президенте РК.

Однако спикер считает, что это будут непростые времена.

«Это вопросы внутренних и внешних вызовов. Поэтому считаю, что Президент взял на себя смелость преобразовать Казахстан. Действительно он говорил об этом с самого начала 2019 года. Однако, считаю, что должна быть общественная поддержка. Без общественной поддержки, без консолидации общества никакие задачи невозможны. Считаю, что завтра жизнь только начинается», - добавил Еркин Тукумов.





Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live