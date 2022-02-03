Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Аксуском районе Алматинской области ученик седьмого класса средней школы им. Ж. Сыдыкова Тимур Брижанов разработал сайт для своей родной alma mater. С этим проектом он занял второе место в областном конкурсе «Менің Отаныма – менің бастамам» в номинации «Медиа-проекты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Как рассказал школьник Тимур Брижанов, на созданном им сайте пользователи могут ознакомиться с историей школы, педагогическим коллективом и последними школьными новостями. На разработку сайта ушло почти два года.

«Основам создания интернет-сайтов я научился благодаря хостингу YouTube. Читал специальную литературу, которую мне рекомендовала мой наставник, учитель информатики Гульжан Кулынбаева. А затем использовал бесплатный хостинг для создания сайтов Github. Сайт ведется на трех языках. Планирую и дальше совершенстовать его по содержанию и формату. Также хочу заняться созданием онлайн-библиотеки, а также обеспечить вход на сайт с помощью QR-кода. Конечно это только начало, научиться мне предстоит еще очень многому», - отметил начинающий веб-разработчик.

Тимур рассказал, что после окончания школы мечтает стать техником-программистом. Для этого уже сейчас он много учится и успешно участвует в различных конкурсах и состязаниях, которые помогают ему развивать свои способности. К примеру, не так давно он разработал и выполнил макет вертолета для санавиации. Благодаря этому проекту стал победителем областного конкурса инновационных идей «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам» в номинации «Проекты сферы авиации».

Как отмечает учитель информатики Гульжан Кулынбаева, идею создать школьный сайт предложил сам Тимур.

«Идею Тимура я, конечно же, поддержала, ведь создание сайта – это не только полезный практический опыт для учащихся, но и возможность рассказать о нашей школе, о ее учениках и педагогах. Много времени у нас ушло на сбор информации об истории нашего учебного заведения, в этом нам помогал наш директор. Вся информация была подготовлена на трех языках. Мы вместе с Тимуром просмотрели много обучающих видеороликов, использовали разные программы и обсуждали, какие разделы должны быть на нашем школьном сайте. Благодаря усидчивости и терпению Тимура его идея нашла свое практическое воплощение. Это первая ласточка. Работы еще много. Но, я уверена, что с помощью наших талантливых учеников все получится. Нас особенно радует, что этот год, объявленный Президентом Годом ребенка, наша школа встречает с таким небольшим по нынешним меркам, но важным для наших учеников и нашей школы, успехом», - отметила педагог.

Гульжан Кулынбаева также подчеркнула, что в школе организован спецкурс, на котором дважды в неделю обучают желающих основам создания сайтов, на сегодня в группе порядка 10 учеников.

Надо сказать, что формированию и развитию цифровой грамотности школьников способствуют кружки по робототехнике, занятия в ІТ-классах и STEM-кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. Благодаря государственной поддержке на сегодня в Алматинской области функционируют 119 ІТ-классов и 21 STEM-кабинет, всего в них обучается свыше пяти тысяч детей. Еще порядка 2 500 детей занимаются в 227 кружках по робототехнике. Также в Талдыкоргане действует ІТ-школа-лицей, а в двух колледжах области создано 2 ІТ-центра, в которых учителей информатики обучают по направлениям: инженерия, робототехника, программирование и 3D-моделирование.

Тимур же на достигнутом останавливаться не собирается. Набравшись знаний и опыта, он мечтает создать единый сайт всех торговых точек родного села Жансугуров с указанием цен на имеющиеся товары. Благодаря этому покупатели в онлайн-режиме смогут сравнивать и покупать необходимое по самым низким ценам, а также заказывать доставку на дом. Таким образом, он хочет принести пользу своим односельчанам.