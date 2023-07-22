Семейный склеп раннего железного века обнаружили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Археологическая экспедиция КазНУ имени аль-Фараби под руководством доктора исторических наук, ассоциированного профессора Досбола Байгунакова в ходе раскопок в с. Жаналык Талгарского района Алматинской области обнаружила семейный склеп раннего железного века, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Исследования проводились в рамках программы целевого финансирования «Археологическое и историко-этнографическое исследование культурного наследия юго-восточных и восточных регионов Казахстана (Шу-Илийский ареал, Тарбагатай и Алакольская котловина)».

В ходе полевых работ был исследован курган в южной части села на берегу реки Малая Алматинка. Диаметр кургана – 30 м, высота – 0,5 м. В центральной части на глубине 1,2 м было обнаружено два захоронения, имеющие различия в погребальном обряде.

Первый погребенный лежал на каменном настиле, ориентированном с запада на восток. У изголовья погребенного располагались кости животных, керамическая посуда в виде кувшинов, низких кубков и миски. Также обнаружено бронзовое зеркало и бусинка, обернутая золотой фольгой. С левой стороны погребенного находились 3 керамических изделия. В восточной части погребальной ямы обнаружен воровской лаз, что объясняет отсутствие части скелета и остальных золотых бусинок, составлявших единое украшение.

Второе захоронение находится в 1,5 м южнее первого. Не имеет каменного настила, ориентировано с юго-запада на северо-восток. В захоронении обнаружили 6 керамических сосудов, кости животных, нож, бронзовое зеркало. На самом черепе имеются фрагменты золотой фольги – предположительно части украшения. Также найдены золотые серьги с драгоценными камнями у черепной коробки, еще одна золотая бусинка. Погребенный лежит на спине, но кости нижней части тела отсутствуют. Также у кисти правой руки обнаружен железный акинак (кинжал), свойственный для саков, и остатки золотого покрытия ножен. Один из керамических сосудов с двойной ручкой со сливом может быть датирован уйсунским периодом.

Судя по погребальному обряду, захоронения совершались в разное время. По мнению руководителя экспедиции, под насыпью кургана могут находится еще захоронения. В дальнейшем курган будет исследован полностью. На данный момент все находки исследуются в условиях полевой лаборатории.