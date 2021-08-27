Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Семейный просмотр исторического фильма  устроят в Павлодаре в День Конституции

    27 Августа 2021, 21:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в День Конституции ученики детской художественной школы устроят выставку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В онлайн-режиме среди воспитанников детско-подросткового клуба «Жигер» проходил конкурс на лучшее видеопоздравление «Менің Қазақстаным». Лучшие работы 30 августа будут опубликованы на страницах социальных сетей», - рассказали в отделе образования Павлодара.

    В эти же дни более 12 000 школьников приняли участие в видеопоздравлениях «Конституция - достояние народа Казахстана», в викторине «Ата Заң - кемел келешектің кепілі!», в размещении поздравительных открыток и видеороликов с исполнением патриотических песен, посвящённых Дню Конституции в соцсетях, добавили в гороно.

    «Во всех школах состоялись классные часы «Конституция – жаңадәуірдің бастауы - Конституция - начало новой эпохи», консультационные часы «История страны - история народа», заседания круглого стола, посвящённые Дню Конституции, с участием руководителей государственных органов», - рассказали в ведомстве.

    В детских садах областного центра более 20 000 детей приняли участие в выставке детских рисунков, в игре-турнире «Құқығым бар - Мои права».

    Непосредственно в День Конституции в секциях детско-подросткового клуба «Жигер» состоится семейный просмотр документального фильма «Казахстан - история великих путешествий», учащиеся детской художественной школы представят выставку «Менің Қазақстаным, менің болашағым!». В рамках празднования мероприятий в детской музыкальной школе Павлодара пройдёт праздничный концерт, рассказали в отделе образования.

    «В рамках мероприятий, посвящённых Дню Знаний, первого сентября во вторых-одиннадцатых классах пройдут классные часы «Тәуелсіздік жетістіктері - Достижения Независимости». В мероприятиях, посвящённых Дню Конституции, примут участие более 45000 детей, педагогов, родителей», - поделились в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Конституция
    Новости по теме
    Новости по теме
    По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    Опубликованы самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ-2023
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски