Семейный кабинет открыли в спецприемнике полиции в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Кабинет открыли для оказания морально-психологической помощи административно арестованным гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В спецприемнике управления полиции Павлодара для граждан, задержанных в административном порядке, создали кабинет профилактики. Квалифицированные психологи оказывают арестованным морально-психологическую помощь, где они могут рассказать о своих проблемах в семье», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Психологи ведут работу с теми, кто отбывает наказание за административные правонарушения, помогают выявлять проблемы в семье, дают рекомендации по восстановлению взаимоотношений с близкими. Стражи порядка заверили, что в спецприемнике создали оптимальные условия для того, чтобы быстро и эффективно помочь человеку справиться с эмоциональным перенапряжением. Помощь также оказывают медиаторы, опытные юристы и неправительственные организации.

Кабинет работает постоянно по мере обращения арестованных, консультации проводятся по средам с 14:00 до 18:00 по предварительной записи.

«Этот профилактический кабинет создает благоприятные условия для улучшения психологического состояния административно арестованных лиц. В спецприемнике в 2022 году содержалось 2265 человек, совершивших различные правонарушения», - резюмировала старший инспектор группы по защите женщин от насилия управления полиции Павлодара Бакытжан Турсаринова.



