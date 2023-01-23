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    Семейный кабинет открыли в спецприемнике полиции в Павлодаре

    23 Января 2023, 10:29

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Кабинет открыли для оказания морально-психологической помощи административно арестованным гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В спецприемнике управления полиции Павлодара для граждан, задержанных в административном порядке, создали кабинет профилактики. Квалифицированные психологи оказывают арестованным морально-психологическую помощь, где они могут рассказать о своих проблемах в семье», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Психологи ведут работу с теми, кто отбывает наказание за административные правонарушения, помогают выявлять проблемы в семье, дают рекомендации по восстановлению взаимоотношений с близкими. Стражи порядка заверили, что в спецприемнике создали оптимальные условия для того, чтобы быстро и эффективно помочь человеку справиться с эмоциональным перенапряжением. Помощь также оказывают медиаторы, опытные юристы и неправительственные организации.

    Кабинет работает постоянно по мере обращения арестованных, консультации проводятся по средам с 14:00 до 18:00 по предварительной записи.

    «Этот профилактический кабинет создает благоприятные условия для улучшения психологического состояния административно арестованных лиц. В спецприемнике в 2022 году содержалось 2265 человек, совершивших различные правонарушения», - резюмировала старший инспектор группы по защите женщин от насилия управления полиции Павлодара Бакытжан Турсаринова.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МВД РК Регионы Заключенные Павлодар
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