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    Семейные реликвии ветерана-панфиловца передали в музей в Акмолинской области

    12 Апреля 2021, 00:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Родственники ветерана-панфиловца передали в дар музею департамента полиции Акмолинской области хранящиеся семейные реликвии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Родственники ветерана–панфиловца, ветерана ВОВ и ОВД передали в музей истории департамента полиции Акмолинской области ценные семейные реликвии, связанные с биографией Айдархана Байкенова.

    Передача реликвий состоялась в музее департамента. В этот день дочь ветерана Салтанат Байкенова с супругом от лица всех близких преподнесла в дар музею памятные и дорогие им семейные реликвии: служебный китель, награды и медали ветерана ВОВ и ОВД.

    «Айдархан Байкенович Байкенов являлся Почетным работником МВД РК. Ветеран Великой Отечественной войны воевал в составе легендарной 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии плечом к плечу с героями Советского Союза Бауыржаном Момышулы и Маликом Габдуллиным. Был награжден орденами Отечественной войны I, II степеней, двумя орденами Славы III степени, а также различными юбилейными медалями. К несчастью, в 2020 году Айдархан Байкенович ушел из жизни. Родные и близкие, а также многие ученики и коллеги ветерана вспоминают о нем с большим уважением, с теплотой и благодарностью хранят добрую память о ветеране», - отметили в ведомстве.

    Председатель Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Даутбек Нургалиев рассказал о заслугах и служебной деятельности А. Байкенова, а дочь героя поведала о боевых, трудовых подвигах и последних месяцах жизни отца.

    «Он всегда был примером честности, отзывчивости и доброго отношения к людям», - вспомнила С. Байкенова.

    Как отмечает заведующая музеем истории департамента полиции Амантай Искакова, реликвии, переданные в дар родными легендарного ветерана, чрезвычайно значимы, и хранить их среди экспозиций музея - великая честь.

    «На сегодня фонд ведомственного музея насчитывает более 5600 экспонатов. В нем бережно хранятся экспонаты, рассказывающие о деятельности милиции в годы ВОВ, милиции Казахской ССР, представлена деятельность полиции независимого Казахстана. Центральное место занимают личные вещи, переданные в дар музею ветеранами МВД и их родственниками», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память МВД РК
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