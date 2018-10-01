Семейную пару наркодельцов разоблачили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы сообщила о разоблачении семейной пары наркодельцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы совместно с коллегами из Жамбылской области пресечен преступный трафик наркотических средств в мегаполис.

«По оперативной информации, изначально было начато досудебное расследование в отношении гражданина 1972 года рождения, который занимался сбытом гашиша. В ходе специальных мероприятий установлено, что подозреваемый сбывает наркотики рознично в спичечных коробках. Естественно, возник оперативный интерес, откуда местный дилер берет «дурман». При проведении дальнейших мероприятий в поле зрения попал гражданин 1974 года рождения, который занимался доставкой «зелья» из соседней области. Далее выяснилось, когда подозреваемый 1974 года рождения, отправлялся за очередной партией товара, его замещала супруга, отпуская наркотики лишь доверенным лицам. Как оказалось, у нее и закупался подозреваемый 1972 года рождения для дальнейшей продажи в розницу», - обрисовал преступную схему и.о. начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Алматы полковник полиции Нурлан Мошкалов.

На данный момент все вышеуказанные наркоторговцы задержаны и водворены в ИВС. В полиции добавили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«При обыске в домах фигурантов обнаружено и изъято наркотическое средство общим весом в 6 кг 209 г. Собрана доказательная база их вины. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 УК РК. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет», - заключил полковник Нурлан Мошкалов.

В ДВД также сообщили, что эта спецоперация проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Канал - Красный бархан», направленного на пресечение каналов транспортировки наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов.