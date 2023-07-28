Семейная пара в Индии продала младенца, чтобы купить iPhone

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Шокирующий инцидент произошел в Западной Бенгалии, штате на Востоке Индии, где семейная пара продала своего ребенка, чтобы купить iPhone 14, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Times of India.

Пара продала собственное дитя, чтобы купить гаджет последней модели для создания роликов в Instagram.

Инцидент стал известен, когда обеспокоенные соседи заметили странные изменения в поведении семьи Гош. Их восьмимесячный ребенок просто испарился, однако родители не проявляли никаких признаков беспокойства. Кроме того, приобретение дорогого телефона, который стоит не меньше миллиона, вызвало подозрения у соседей, учитывая, что в прошлом пара испытывала финансовые трудности.

Мать под давлением призналась, что она и ее муж действительно продали своего ребенка, чтобы получить деньги на покупку iPhone, что позволило им создавать ролики о путешествиях по различным частям Бенгалии и выкладывать их в Instagram.

Что еще более шокирует, выяснилось, что перед попыткой продать восьмимесячного малыша отец также пытался продать семилетнюю дочь.

Местной полиции удалось задержать мать по имени Сати, а вот отцу семейства, Джайдеву Гошу, удалось сбежать. Его до сих пор разыскивают. Полиция возбудила уголовное дело против пары, а женщине, купившей ребенка, также грозит уголовная ответственность за торговлю людьми.

Этот инцидент, к сожалению, не первый в своем роде. В Индии было несколько случаев, когда родители прибегали к продаже своих детей ради материальной выгоды. Помимо этого, в 2016 году китайская пара продала свою 18-дневную дочь за 3 530 долларов, чтобы купить iPhone.

В марте этого года австралийка заявила в суде о желании обменять своего еще нерожденного ребенка на iPhone. Впоследствии она заперла двух своих дочерей в машине на девять часов, что привело к их гибели.