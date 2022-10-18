Семейная пара нашла редкие монеты стоимостью более $800 тысяч в ходе ремонта

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Супружеская пара в Англии, пожелавшая остаться неизвестной, была ошеломлена открытием, когда во время ремонта на кухне обнаружила тайник с редкими монетами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Аукционист и специалист по британским монетам в «Spink and Son» Грегори Эдмунд сообщил, что монеты были обнаружены парой из Северного Йоркшира, которая сначала подумала, что наткнулась на кусок электрического кабеля во время ремонтных работ в своем доме 18 века в 2019 году.

Коллекция редких монет была недавно продана на аукционе за 852 тыс. 380 долларов, превысив предварительную оценку продажи в 231 тыс. 390 долларов. По данным британской газеты «The Yorkshire Post», монеты были связаны с семьей торговцев Мейстерами.

Монеты датируются 1610-1727 годами, которые приходятся на периоды правления короля Якова I и короля Георга I. Этот период охватывает время брака Сары Мейстер с Джозефом Фернли. Согласно изданию «The Sun», Дж. Фернли умер в 1725 году, а С. Мейстер оставалась в этом районе до своей смерти в 1745 году.

Более 200 лет спустя английская пара из Йоркшира обнаружила спрятанное сокровище.

Фото: www.nbcnews.com