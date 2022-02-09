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Семейная пара мародеров задержана за кражу из парфюмерного бутика в аэропорту Алматы

9 Февраля 2022 14:33
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Семейная пара мародеров задержана за кражу из парфюмерного бутика в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились новые кадры, свидетельствующие о фактах мародерства во время массовых беспорядков в Алматы, передает МИА «Казинформ».

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Шестого января семейная пара (гражданские супруги) направилась в международный аэропорт Алматы, проникла в парфюмерный бутик «Французский дом» и совершила кражу.

Изъятые вещественные доказательства оцениваются в 1,5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный 35-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания, а его 33-летняя гражданская супруга находится под «подпиской о невыезде» в связи с тем, что имеет двоих несовершеннолетних детей», сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.



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#Алматы   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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