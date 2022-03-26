Семей примет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семей примет клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Период проведения: 24-30 апреля 2022 года.

Участники: 6 команд - «Алтай» (Казахстан-А), «Куаныш» (Казахстан-B), «Barij Essence» (Иран), «Diamond Food-Fine Chef Sport Club» (Таиланд), «Jizzakh State Pedagogical Institute» (Узбекистан), «JT Marvelous» (Япония).

Шесть женских клубов из Таиланда, Ирана, Японии, Узбекистана и Казахстана (2) сразятся за титул лучшего в рамках азиатского чемпионата, который пройдёт в Семее (Казахстан) с 24 по 30 апреля.

По окончании первого раунда две топовых команды сразятся за чемпионский титул. Обладатели третьего и четвёртого мест поборются за бронзовую медаль.

Первыми выйдут на площадку команды «JT Marvelous» из Японии и «Diamond Food» из Таиланда. Затем дерби устроят казахстанские клубы «Алтай» и «Куаныш». Завершит стартовый игровой день волейбольный поединок узбекистанской дружины «Jizzakh State Pedagogical Institute» и иранской команды «Barij Essence».

Напомним, что действующим чемпионом Азии по волейболу среди профессиональных клубов является казахстанский «Алтай». Дружина из Усть-Каменогорска под руководством Марко Гршича завоевала престижный титул в прошлом году, одолев в финале клубного чемпионата Азии хозяев площадки тайскую команду Nakhon Ratchasima QminC со счётом 3:0.



