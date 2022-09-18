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    Семей празднует День города

    18 Сентября 2022, 13:13

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее проходят праздничные мероприятия в честь Дня города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Празднование началось с Абай-марафона. В забеге приняли участие десятки семейчан. Спортивный марафон охватил сразу два берега. Протяженность составила около 10 километров. И вот уже определены победители.

    Аким области Нурлан Уранхаев поздравил участников марафона и вручил победителям медали.

    Чемпионы Абай-марафона:

    3 км - Саяхат Мухтаров - 23:23 мин; 3 км - Светлана Димовских - 24:12 мин;

    5 км - Мейір Марсебай - 27:16 мин; 5 км - Анастасия Рубахина - 31:14 мин;

    10 км - Ахмет Манат - 38:37 мин; 10 км - Карина Адильханова - 55:09 мин.

    На набережной проходят выставки, конкурсы юных спортсменов, турниры по шахматам, конкурсы рисунков, флешмобы. День открытых дверей проходят в музее Невзоровых, музее Абая, историко-краеведческом и музее Достоевского.

    Кроме того, готовится к открытию новое общественное пространство под подвесным мостом. Это новая точка притяжения с воркаут-зонами, стрит-артом, скейт-парком, паркур-площадкой. Заброшенный ранее пустырь превратили в комфортную зону для спорта и отдыха.

    В честь Дня города и образования Абайской области , а также в честь 125-летия Мухтара Ауэзова на стадионе «Спартак» состоится I-й детский футбольный турнир.

    Завершится День города праздничным салютом в 22:00. С 2016 года Семей каждое третье воскресенье сентября празднует День города. До этого периода праздник был забыт и не отмечался почти 10 лет.


    Фото: semeynews.kz
    История Казахстана Дата Абайская область
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