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    Семей «поделили» на семь зон

    16 Февраля 2022, 15:56

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семей «поделили» на семь зон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Проект об утверждении схем зонирования города был разработан городским отделом земельных отношений и принят на внеочередной сессии заседания городского маслихата. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела Кудайберген Сейльханов.

    «Зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки. Семей «поделили» на семь зон. Количество их было уменьшено до семи вместо действующих 38 путем объединения нескольких схожих зон в одну. Объекты жизнедеятельности в них сосредоточены в зависимости от их функциональных назначений», – сообщил Кудайберген Сейльханов.

    Отмечается, что зонирование города выполнено с учетом Генерального плана города и рентообразующих факторов. Учитывались удаленность от центра города, инфраструктура, благоустройство и экологическая обстановка.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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