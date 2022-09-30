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    Семей должен стать образцом бережного отношения к культурному достоянию

    30 Сентября 2022, 11:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – О дружбе народов и взаимообогащении культур Президент рассказал общественности Абайской области на примере дружбы Федора Достоевского и Шокана Уалиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «В прошлом году по моей инициативе в Семее прошли памятные мероприятия, посвященные 200-летию классика русской и мировой литературы Федора Достоевского. Этот юбилей отмечался под эгидой ЮНЕСКО.

    Как известно, Федор Достоевский, находясь в ссылке, прожил в Семее несколько лет и подружился с нашим выдающимся ученым Шоканом Уалихановым. Их дружба стала ярким свидетельством взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов».

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Культура История Казахстана Абайская область Семей
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