Семей должен стать образцом бережного отношения к культурному достоянию

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – О дружбе народов и взаимообогащении культур Президент рассказал общественности Абайской области на примере дружбы Федора Достоевского и Шокана Уалиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«В прошлом году по моей инициативе в Семее прошли памятные мероприятия, посвященные 200-летию классика русской и мировой литературы Федора Достоевского. Этот юбилей отмечался под эгидой ЮНЕСКО.

Как известно, Федор Достоевский, находясь в ссылке, прожил в Семее несколько лет и подружился с нашим выдающимся ученым Шоканом Уалихановым. Их дружба стала ярким свидетельством взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов».

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