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    Семеро казахстанцев с начала года лишились свободы за лжетерроризм

    19 Сентября 2022, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области к 1 году 6 месяцам лишения свободы был осужден молодой человек, сообщивший через электронную почту о минировании более 11 различных объектов в разных регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что раскрытие преступлений, совершенных с помощью сети интернет занимает более продолжительное время, в конце концов, они все равно раскрываются, и виновные привлекаются к ответственности», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев во время онлайн-брифинга.

    По его словам, сейчас практически нет фактов «телефонного терроризма». Но в последнее время участились случаи передачи ложных сообщений через электронную почту. Спикер отметил, что полиция для раскрытия таких преступлений сотрудничает с зарубежными партнерами и иностранными компаниями по установлению IP-адресов, аккаунтов и других сведений, связанных с электронными адресами.

    «В целом за 8 месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четыре человека отделались ограничением свободы, в отношении одного гражданина приняты принудительные меры медицинского характера», - добавил Дархан Разуев.

    Ранее сообщалось, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается статьей 273 Уголовного кодекса РК. За преступление грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 15,9 млн тенге, либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы на срок до 5 лет.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Общество
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