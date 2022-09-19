Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Семеро казахстанцев с начала года лишились свободы за лжетерроризм
19 Сентября 2022, 13:04

Семеро казахстанцев с начала года лишились свободы за лжетерроризм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области к 1 году 6 месяцам лишения свободы был осужден молодой человек, сообщивший через электронную почту о минировании более 11 различных объектов в разных регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что раскрытие преступлений, совершенных с помощью сети интернет занимает более продолжительное время, в конце концов, они все равно раскрываются, и виновные привлекаются к ответственности», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев во время онлайн-брифинга.

По его словам, сейчас практически нет фактов «телефонного терроризма». Но в последнее время участились случаи передачи ложных сообщений через электронную почту. Спикер отметил, что полиция для раскрытия таких преступлений сотрудничает с зарубежными партнерами и иностранными компаниями по установлению IP-адресов, аккаунтов и других сведений, связанных с электронными адресами.

«В целом за 8 месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четыре человека отделались ограничением свободы, в отношении одного гражданина приняты принудительные меры медицинского характера», - добавил Дархан Разуев.

Ранее сообщалось, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается статьей 273 Уголовного кодекса РК. За преступление грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 15,9 млн тенге, либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы на срок до 5 лет.


Новости по теме
Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
«Синтетику» в крупном размере изъяли у закладчика полицейские Шымкента
Сбежавшего из СИЗО преступника арестовали на два месяца в Алматы
Читайте также
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив