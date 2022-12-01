Семеро казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 декабря лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 081 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 937 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 144 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 167 пациентов, на амбулаторном уровне – 914 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 167 человек. Ковидной пневмонией заболели 9 казахстанцев.



