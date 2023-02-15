Семью юристов избили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы избили юриста Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Как сообщила сама Анна Дмитриевич на странице в сети Facebook, вечером супруги собирались сесть в такси, когда к ним подошел молодой человек и попросил о помощи, сказав, что кто-то жестоко избивает девушку.

«Не раздумывая мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как девушка обхватила меня и продолжала кричать «Помогите! Помогите!». Вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе.

Я пыталась остановить нападавшего, но он дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства и к тому моменту уже приехала полиция», - рассказала женщина.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство».

По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим.



