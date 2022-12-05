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    Семью с трехлетним ребенком спас полицейский в Павлодарской области

    5 Декабря 2022, 12:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трехлетнего ребенка и его родителей в Павлодарской области спас сотрудник службы пробаци. Их машина сломалась на дороге в сильный мороз и простояла месте с пассажирами почти два часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудник пробации спас семью с трехлетним ребенком», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    При проверке сельских округов сотрудник службы пробации Майского района заметил машину с аварийным знаком, которая стояла вдоль трассы Курчатов-Ленинский.

    «В машине находились супружеская пара с трехлетним ребенком. Автомобиль семьи сломался. На трассе мороз. Я пересадил семью к себе в машину, взял на буксир сломанный автомобиль и привез их в Майский район, в село Коктобе, куда они направлялись», - сказал инспектор службы пробации Майского района Омаргазы Муканов.
    На морозе семье пришлось простоять почти два часа. Никто из них не пострадал и обморожений не получил.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МВД РК Спасение
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