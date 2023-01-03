Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Семью с ребенком вызволили из снежного плена в Костанайской области

    3 Января 2023, 23:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня спасатели на трассах Костанайской области вызволили застрявших в снежном плену семью с ребенком, а также двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 января в 06:17 в городе Аркалыке на 24 км республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловска» возле поселка Ковыльный силами ДЧС из легкового автомобиля, застрявшего в снежном заносе, спасены 3 человека, из них один ребенок. Доставлены в Аркалык. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», - сообщили в областном ДЧС.

    Также сегодня в 08:12 часов в Житикаринском районе в 1 км от села Тохтарова на автодороге районного значения силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги легковой автомобиль, в котором находились 2 человека. Они эвакуированы и сопровождены в Житикару. В медицинской помощи не нуждались.

    Фото: ДЧС Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    На погоду в СКО влияет Атлантический циклон – синоптики
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана
    Снег и ветер ожидаются в Казахстане 5 января
    Популярное
    1 Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК
    2 Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК
    3 Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК
    4 Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК
    5 Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей
    Новости партнеров