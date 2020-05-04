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    Семью с 18 приемными детьми поддержали актюбинские полицейские

    4 Мая 2020, 12:48

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Помощь в виде продуктов питания оказали творческой многодетной семье Жетесовых актюбинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    Начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов посетил многодетную семью Жетесовых, в которой воспитывается 21 ребенок, в том числе 18 детей на патронате и под опекой. В ходе встречи он вручил детям продуктовые наборы.

    Каждый из детей Жетесовых играет на музыкальном инструменте. С емейный ансамбль Жетесовых «Шашу» известен не только в нашей области, но и далеко за ее пределами.

    По словам супруги Омирхана Жетесова Алмагуль Ешпановой, основным заработком семьи были творческие выступления, однако во время карантина они остались без дохода, проводя только онлайн-концерты.

    «Мы воспитываем детей, обучая их искусству. В дни карантина всей семьей сидим дома. Вначале мы переживали, как нам прожить, а потом, когда нам начали помогать, принося продукты питания, поняли, что есть неравнодушные люди», - сказала А. Ешпанова.

    Начальник ДП области А. Арыстанов выразил родителям благодарность за воспитание детей, пожелав им добра, счастья, вырастить детей достойными гражданами страны. Дети в свою очередь сыграли ему кюй Курмангазы «Балбырауын».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Благотворительность МВД РК Общество
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