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    Семью краснокнижной рыси засняли фотоловушки в Алматинской области

    31 Марта 2022, 14:57

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туркестанская рысь занесенная в «Красную книгу» попала в объектив фотоловушки в одном из ущелий национального парка «Алтын-Эмель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео, опубликованном на странице нацпарка в соцсети, видно, как за матерью следуют рыси годовалого возраста.

    «Это редкое явление, поскольку обычно в помете рыси бывает 2 котенка, реже 3, что указывает на благоприятные условия обитания рыси в национальном парке. Их основная добыча - молодняк сибирского горного козла, кабана, реже кеклики», - говорится в сообщении.

    «Алтын-Эмель» - государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории Алматинской области Казахстана. Занимает территорию, ограниченную с юга рекой Или и Капшагайским водохранилищем, с севера западными отрогами Джунгарского Алатау - горами Шолак, Матай Алтынемель и Кояндытау, с востока невысокими горами Актау.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Видео Регионы Казахстана Животные
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