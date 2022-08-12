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    • Семьями участвуют на турнире Tartyl Fest в Костанае

    12 Августа 2022 21:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Tartyl Fest принимает Костанай. Среди 270 участников есть и отцы с сыновьями, решившие вместе принять участие в турнире по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль проводится в самом сердце Костаная – Сити-центре. Здесь и были развернуты турники.

    Тех, кто хотел попробовать свои силы, среди костанайцев оказалось не мало – около 270 человек. Самому младшему из них 8 лет, самому возрастному – 66 лет.

    Восьмилетний Мансур пришел на турнир с отцом. Причем участвовать решили вдвоем.

    «Я подтянулся восемь раз. Было не сложно. Пришел сегодня с папой. Будем участвовать вместе», - с улыбкой поделился после своего выступления Мансур.

    Отец мальчика Алмат Гаппасов говорит, что сыну он предложил поучаствовать, но не думал, что тот охотно согласился.

    «Мы поддерживаем здоровый образ жизни. Пришли проверить свои силы. Сынок постоянно тренируется на турнике дома, занимается также Джиуджитсу. В восемь лет восемь раз подтянулся. Все символично», - смеется отец Мансура.

    Между тем, подтягиваться пришли не только представители сильной половины человечества, но и хрупкие девочки. Бурный шквал аплодисментов вызвал выход восьмилетней Валерии Свистовой, которая подтянулась 10 раз.

    Ранее сообщалось, что Tartyl Fest начался с минуты молчания по погибшей Мадине Ерланкызы в Костанае Также в Костанае был установлен новый рекорд по подтягиванию на турнике, который установил 51-летний Андрей Антонян.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Спорт #Общество #Костанай #Tartyl Fest
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