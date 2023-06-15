Семьям погибших при пожаре в области Абай вручили ключи от квартир

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших при пожаре в области Абай, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручили ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По поручению Президента РК семьям погибших в результате лесных пожаров в области Абай оказывается всесторонняя поддержка. Каждая семья получит выплату в размере 7 млн тенге, а каждому ребенку будет выплачено 2 млн тенге.

В помощь входит пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.

Сегодня семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручены ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы. Аким области Абай Нурлан Уранхаев передал ключи от двух и трехкомнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

«Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь», подчеркнул Нурлан Уранхаев.

Родственники погибших выразили свою признательность за помощь и поддержку, оказанные государством.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.