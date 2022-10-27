Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Семьям костанайских погорельцев фонд «Қазақстан халқына» выделит по 2 млн тенге

    27 Октября 2022, 02:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Попечительским советом общественного фонда «Қазақстан халқына» 22 октября принято решение об оказании благотворительной помощи жителям Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    Общественный фонд «Қазақстан халқына», в целях оказания помощи пострадавшим в результате крупного пожара в Костанайской области, совместно с акиматом региона прорабатывал механизм оказания благотворительной помощи и ранее заявлял об участии в оснащении домов пострадавших жителей, а также в работе по восстановлению детского спортивно-оздоровительного лагеря

    22 октября акиматом Костанайской области вручены ключи от 91 дома жителям села Аулиеколь, чьи дома полностью сгорели в пожаре 3 сентября. Для обустройства домов фонд выделит в размере 2 млн тенге каждой семье, получившим жилье от местного исполнительного органа. На эти цели будут направлены средства фонда, а также собранные средства подписчиков Telegram-канала «Yedilov Online» в лице Едилова Е.О. (25 822 791 тенге), поступившие на спецсчет фонда. Отметим, в начале сентябре «Қазақстан халқына» открыл спецсчет для оказания помощи пострадавшим в Костанайской области. На сегодня в спецсчете фонда имеется 251 831 184 тенге.

    Также Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» принял решение о выделении финансовых средств для строительства нового детского спортивно-оздоровительного лагеря на 150 мест в Аулиекольском районе вместо сгоревшего детского спортивно-оздоровительного лагеря «Достык». После утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости строительства, фонд «Қазақстан халқына» профинансирует строительство нового детского спортивно-оздоровительного лагеря. Для строительства объекта планируется направить средства фонда, а также поступившие деньги на спецсчет фонда от ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (200 000 000 тенге), НАО «Университет имени Шакарима» (2 804 978 тенге), КФ «Закят и Благотворительный фонд Духовного управления мусульман Казахстана» (23 003 415 тенге), ТОО «AQMOL-project» (200 000 тенге).

    Общественный фонд «Қазақстан халқына» выразил благодарность всем казахстанцам и предпринимателям за проявленную поддержку жителей Костанайской области, пострадавших от крупного лесного пожара и сообщил, что и дальше будет информировать общественность о ходе и результатах оказания благотворительной помощи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Благотворительность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане