Семьям костанайских погорельцев фонд «Қазақстан халқына» выделит по 2 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Попечительским советом общественного фонда «Қазақстан халқына» 22 октября принято решение об оказании благотворительной помощи жителям Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Общественный фонд «Қазақстан халқына», в целях оказания помощи пострадавшим в результате крупного пожара в Костанайской области, совместно с акиматом региона прорабатывал механизм оказания благотворительной помощи и ранее заявлял об участии в оснащении домов пострадавших жителей, а также в работе по восстановлению детского спортивно-оздоровительного лагеря

22 октября акиматом Костанайской области вручены ключи от 91 дома жителям села Аулиеколь, чьи дома полностью сгорели в пожаре 3 сентября. Для обустройства домов фонд выделит в размере 2 млн тенге каждой семье, получившим жилье от местного исполнительного органа. На эти цели будут направлены средства фонда, а также собранные средства подписчиков Telegram-канала «Yedilov Online» в лице Едилова Е.О. (25 822 791 тенге), поступившие на спецсчет фонда. Отметим, в начале сентябре «Қазақстан халқына» открыл спецсчет для оказания помощи пострадавшим в Костанайской области. На сегодня в спецсчете фонда имеется 251 831 184 тенге.

Также Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» принял решение о выделении финансовых средств для строительства нового детского спортивно-оздоровительного лагеря на 150 мест в Аулиекольском районе вместо сгоревшего детского спортивно-оздоровительного лагеря «Достык». После утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости строительства, фонд «Қазақстан халқына» профинансирует строительство нового детского спортивно-оздоровительного лагеря. Для строительства объекта планируется направить средства фонда, а также поступившие деньги на спецсчет фонда от ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (200 000 000 тенге), НАО «Университет имени Шакарима» (2 804 978 тенге), КФ «Закят и Благотворительный фонд Духовного управления мусульман Казахстана» (23 003 415 тенге), ТОО «AQMOL-project» (200 000 тенге).

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выразил благодарность всем казахстанцам и предпринимателям за проявленную поддержку жителей Костанайской области, пострадавших от крупного лесного пожара и сообщил, что и дальше будет информировать общественность о ходе и результатах оказания благотворительной помощи.