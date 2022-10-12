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    Семьям казахстанских дипломатов разрешат работать в Швейцарии

    12 Октября 2022, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений (далее - Соглашение) подписано в Берне 6 сентября 2021 года.

    Целью Соглашения является урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Республики Казахстан и Швейцарской Конфедерации (далее - Стороны) оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из Сторон, официально аккредитованных при другой Стороне или международной организации, учрежденной на территории другой Стороны.

    «Это Соглашение дает возможность членам семей наших дипломатов - супруга или супруг, дети - работать на оплачиваемой основе в Швейцарии. Соответственно, этот документ предоставляет возможность работать швейцарцам здесь, в Казахстане. Это очень хорошее дело, поскольку позволяет членам семей наших дипломатов не терять квалификацию, пополнять семейный бюджет и получать социальное обеспечение страны пребывания», - пояснил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на пленарном заседании палаты.

    В соответствии со статьей 2 Соглашения одним из условий выдачи разрешения на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности членам семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений является их пребывание в принимающем государстве и проживание в одном домохозяйстве с лицом, которого они сопровождают.

    Также в Соглашении определены порядок оформления запроса на получение названного выше разрешения и условия прекращения его действий, регламентированы вопросы отзыва у членов семей сотрудников представительств иммунитета от уголовной, гражданской и административной ответственности.

    Согласно статье 7 Соглашения, к члену семьи, который осуществляет оплачиваемую трудовую деятельность на территории принимающего государства, применяется законодательство данного государства.

    Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному Соглашению.

    Ранее в Мажилисе одобрили инициированный депутатами Законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов.

    Фото: traveltimes.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Мажилис Швейцария
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