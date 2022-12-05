Семья занималась распространением синтетических наркотиков в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента, выявлен интернет-магазин в Telegram, занимающийся распространением наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое человек – 41-летняя женщина и 35-летний мужчина, состоящие в гражданском браке, а третий – 21-летний сын женщины от первого брака.

В ходе следствия установлено, что в Интернете они принимали заказы на наркотики и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города.

При проверке мест жительства подозреваемых в Шымкенте и Туркестанской области изъяты электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны и различные предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств, также незарегистрированное оружие и патроны, а также 68 свертков с наркотиками. Из тайников изъяты еще два свертка с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы общий вес синтетических наркотиков составил 37 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Ведется досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.





Фото: polisia.kz