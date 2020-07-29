Семья погорельцев в Таразе обрела новое жилье

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семья, оставшаяся из-за пожара без жилья и без самого необходимого, не осталась без помощи неравнодушных сограждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Тараза Мария Кириакиди с тремя несовершеннолетними детьми осталась без крыши над головой после того, как 1 июня их дом полностью сгорел по причине внезапно вспыхнувшего пожара. Огонь уничтожил всё - вещи, мебель, деньги и документы. Оказавшись в сложной ситуации, мать-одиночка обратилась за помощью к горожанам. Волонтеры помогли распространить информацию о случившемся в социальных сетях, организовали сбор помощи пострадавшей семье. Откликнулись многие неравнодушные люди, большую помощь оказал и городской акимат. Благодаря этому, погорельцы получили необходимую поддержку на первое время.

«Пожарные установили, что возгорание произошло из-за неисправности электрических сетей, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Женщине и детям чудом удалось спастись», - пояснили в пресс-службе горакимата.

Пожелавший остаться неизвестным таразский предприниматель позаботился о том, чтобы семья обрела поскорее крышу над головой. На свои личные средства он приобрел четырехкомнатный дом стоимостью 9,2 миллиона тенге, в который женщина и дети уже заселились.

«Во время пожара у меня сгорели все документы, включая документы на дом. Сейчас я их восстанавливаю и это, скорее всего, займет приличное время. Как только документы будут готовы, я переоформлю участок от старого сгоревшего дома на имя гражданина, который помог нам купить новый дом. Мне одного дома хватает. Мы бы всё равно не смогли самостоятельно восстановить наш дом после пожара», - говорит Мария Кириакиди.

Женщина отмечает, что областной и городской акиматы оказали большое содействие в том, чтобы семья не осталась без крыши над головой. Благодарна она и волонтерам за отзывчивость. Сотрудники городского акимата помогают восстанавливать документы. В городском отделе занятости и социальных программ семье выплатили материальную помощь в размере 277 тысяч тенге. Работники ТОО «Жасыл Ел - Тараз» бесплатно помогли благоустроить новый участок.

«Муж мой умер, я одна воспитываю двух сыновей и дочь. Новый дом нам очень понравился. Теперь у детей будут свои комнаты, о чем они мечтали. Сейчас потихоньку налаживаем жизнь, люди каждый день звонят и предлагают помощь - кто-то одежду и обувь отдает, кто-то мебель, технику. Помогают и с продуктами питания. Например, с самого начала нас поддерживают представители уйгурского этнокультурного центра. Мы всем выражаем огромную благодарность. Приятно осознавать, что в нашем городе есть много добрых, чутких людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту», - рассказала Мария Кириакиди.